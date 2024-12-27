Организаторы подпольного казино в Пыть-Яхе предстанут перед судом

В Пыть-Яхе мужчина из Тюменской области и местная жительница оказались под следствием из-за незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемые в период с января по февраль 2024 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью извлечения дохода в арендованном помещении, расположенном на территории г. Пыть-Яха, организовывали проведение азартных игр», – передают в источнике.

За пару месяцев незаконная деятельность принесла организаторам более 160 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.