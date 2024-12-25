В ХМАО отмечают высокую заболеваемость ОРВИ среди детей до двух лет

В ХМАО ряд школ и детских садов перевели на дистанционное обучение перед новогодними праздниками из-за высокой заболеваемости ОРВИ. На удаленку отправили 27 классов в 21 школе, а также учащихся пяти школ и одной группы в ПТУ. Полностью закрылись два детских сада – в Нефтеюганском районе и Ханты-Мансийске.

По данным Роспотребнадзора Югры, за неделю с 16 по 22 декабря зарегистрировано 87,18 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%. Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей от нуля до двух лет – 346,6 случаев на 10 тысяч населения.

Заболеваемость COVID-19 также снизилась и составила 41,1 случая на 100 тысяч населения. Большинство случаев (95,5%) протекали в форме ОРВИ. Наиболее высокая заболеваемость зафиксирована в Березовском районе.

Внебольничными пневмониями заболели 39 человек на 100 тысяч населения, что на 13,4% ниже уровня предыдущей недели. Почти половина заболевших – дети (49%).

Роспотребнадзор напоминает югорчанам о важности соблюдения мер профилактики, чтобы не испортить запланированные новогодние праздники. Специалисты рекомендуют: