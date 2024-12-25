Житель ХМАО получил 400 тысяч рублей компенсации за разрушенный брак

Суд обязал МВД России выплатить жителю Нижневартовска Алексею Абакумову компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Причиной стал моральный вред, причиненный из-за незаконного уголовного преследования, которое, по словам истца, привело к распаду его семьи. Об этом рассказали в NEFT.

История берет начало более 20 лет назад. В то время мужчина жил в Тюмени, руководил компанией и воспитывал троих детей. В 2010 году против него было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и причинении ущерба. Мужчине запретили покидать город, а расследование затянулось на два года.

Семейная жизнь Алексея не выдержала испытаний. В судебных материалах указано: «Истец является (и являлся) хорошим отцом и супругом. Однако на фоне привлечения к уголовной ответственности семейные отношения начали разрушаться, супруга усомнилась в его честности и порядочности, что привело к расторжению брака».

В 2012 году суд полностью оправдал местного жителя, но травмирующие события оставили след. Спустя годы он подал иск против МВД, требуя компенсацию за моральный вред. Суд частично удовлетворил требования, назначив выплату в размере 400 тысяч рублей.