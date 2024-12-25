В ХМАО выросли продажи советских елочных игрушек

Аналитики Авито зафиксировали значительный рост интереса к елочным украшениям времен СССР. За последний год их продажи в Ханты-Мансийском автономном округе увеличились на 29%, а за последний месяц – на 37%.

Самыми популярными среди покупателей остаются ватные игрушки. Они составляют 33% всех продаж и ценятся за свою уникальность. В СССР такие украшения производили в больших количествах, часто целыми сериями, посвященными историческим событиям. Сегодня редкие экземпляры стоят дорого. Например, можно приобрести игрушки 40-х годов: Ивана с Жар-птицей и Кота в сапогах за 18 000 рублей и за за 27 000 рублей соответственно.

На втором месте по популярности – стеклянные игрушки. Их продажи за год выросли на 40%, а за последний месяц – на 75%. Многие помнят расписные шары, зверят и тематические наборы, посвященные сказкам. Так, на Авито можно найти реставрированный набор по мотивам сказки про Доктора Айболита за 18 500 рублей или коллекцию из 65 украшений за 12 000 рублей.

Третье место занимают игрушки из картонажа. Их продажи выросли на 24% за год и на 52% за месяц. Эти украшения, изготавливаемые из картона, часто делались самостоятельно по шаблонам из советских журналов. Сегодня на Авито набор из 13 фигурок можно приобрести за 1 200 рублей, а коллекцию из козлят, петушков и рыбок – за 1 500 рублей.

Особый интерес вызывает верхушка на елку – продажи шпилей и светящихся звезд из СССР выросли на 25% за год и вдвое за месяц.