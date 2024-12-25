На трассе «Югра» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Накануне, 24 декабря, на автодороге «Югра» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, 47-летний водитель «Toyota» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «УАЗ». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«24 декабря 2024 года около 08:20 на 4 км автодороги «Югра», 47-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», – передают в источнике.

Пострадавший – 11-летний ребенок.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых трое погибли и еще трое получили травмы.