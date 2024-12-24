​АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы трех магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты выполнили комплекс работ по подключению новых участков МН Сургут – Полоцк с заменой запорной арматуры общей протяженностью 20 км, в том числе через малый водоток р. Костюшку (ХМАО-Югра). В пойменной части использована труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки 17 мм, что позволило повысить эксплуатационную надежность и экологическую безопасность перехода трубопровода через водную преграду. Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На ЛПДС «Урьевская» выполнены работы по отключению от технологических трубопроводов резервуара для нефти для последующего демонтажа и строительства на его месте новой емкости. Решение о возведении нового резервуара принято на основании диагностического обследования.

Кроме того, на линейной части и нефтеперекачивающих станциях проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Также на линейной части МН выполнена вырезка ремонтных конструкций.

Проведена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 36 участков трубопроводов, проходящих по территории четырех регионов. Внутритрубная диагностика позволяет выявить возможные дефекты линейной части трубопроводов без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов производства АО «Транснефть – Диаскан».

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.