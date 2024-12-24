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Новости

  • Югорчане будут больше платить за проезд на автобусе

    Югорчане будут больше платить за проезд на автобусе

    Сегодня в 16:50
    97 0
  • ​Водитель автобуса в Сургуте вышел на линию подшофе

    ​Водитель автобуса в Сургуте вышел на линию подшофе

    Сегодня в 16:18
    137 0
  • ​На автобусной остановке Сургута появился новый информационный стенд

    ​На автобусной остановке Сургута появился новый информационный стенд

    Сегодня в 15:12
    179 0 
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68% бюджета Югры направят на социальную сферу

Губернатор Югры отметил, что более половины бюджета уйдет на социальные нужды

68% бюджета Югры направят на социальную сферу
Скрин Послания губернатора Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Послании отметил, что 68% расходов регионального бюджета на 2025 год будут направлены на социальную сферу. По его словам, эти вложения оправданы высокими результатами.

«Деньги немалые, но результаты их оправдывают. Каждый третий житель Югры получает меры поддержки. Доступность дошкольного образования – стопроцентная. Дополнительным образованием охвачено более 95 процентов детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Более 35 тысяч молодых людей обучается по программам среднего профессионального образования, более 20 тысяч – высшего», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Он также отметил, что почти 60 процентов жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом»


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Сегодня в 10:25, просмотров: 268, комментариев: 0
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