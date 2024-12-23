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​В Югре досрочно выплатят пенсии и пособия из-за новогодних праздников

Детские пособия и пенсии в Югре поступят раньше из-за праздников

​В Югре досрочно выплатят пенсии и пособия из-за новогодних праздников
Фото: ru.freepik.com

Жители Югры получат досрочно детские пособия и пенсии из-за новогодних праздников, сообщило региональное Отделение СФР.

«В связи с тем, что первая неделя января 2025 года выпадает на новогодние праздники, жители Югры, которым детские пособия и пенсии поступают на счета в банках, получат их досрочно. Напоминаем, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если денежные средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», − говорится в сообщении.

25 декабря 2024 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;

– ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям.

Важно: родители, получившие выплаты за декабрь досрочно, получат следующую выплату в феврале 2025 года в обычные сроки.

«Если дата выплаты пенсии приходится 5 января, то она будет осуществляться заблаговременно 27 декабря 2024 года. Остальным гражданам, получающим пенсию через банки, средства будут выплачены в обычном режиме в течение января в установленные им даты доставки — 10, 17 и 22 января 2025 года», − добавили в ведомстве.

Получатели пенсий за декабрь должны учитывать, что выплата, поступающая в конце декабря, является пенсией за январь. Следующая пенсия будет начислена в обычные сроки – в феврале 2025 года.

Для получателей выплат через почтовые отделения график останется без изменений, и деньги будут доставлены в утвержденные даты.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 227, комментариев: 0
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