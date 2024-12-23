В акции РЖД участвуют поезда, курсирующие в Югре

В преддверии Нового года РЖД запустили акцию со скидками на билеты в купе по 160 направлениям. Предложение распространяется на более чем 800 поездов, отправляющихся в предновогодние даты. Билеты по сниженным ценам можно приобрести до 25 декабря.

«Снижена стоимость проезда в купейных вагонах поездов АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении при покупке билетов c 18 по 25 декабря 2024 г. Билеты по акции можно приобрести в кассах, на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», − говорится на сайте.

Среди направлений со скидкой – поезда, курсирующие в Югре:

№060(М) Москва – Сургут, отправление 31 декабря;

№049(Е) Сургут – Екатеринбург, отправление 31 декабря;

№050(Е) Екатеринбург – Сургут, отправление 24 и 26 декабря;

№100(Е) Екатеринбург – Сургут, отправление 23 и 31 декабря;

№107(Ж) Волгоград – Нижневартовск, отправление 23, 26 и 31 декабря;

№137(Н) Новокузнецк – Нижневартовск, отправление 25 декабря.

Полный список поездов, участвующих в акции, доступен на сайте РЖД.