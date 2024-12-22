Аналитики рассказали, какие необычные вакансии открыты в ХМАО

В ХМАО в декабре открыты редкие и необычные вакансии. Аналитики hh.ru изучили предложения работодателей и выделили самые интересные.

Так, крупная авиакомпания ищет авиатехника по планеру и двигателям для обслуживания самолетов Ан-24 и Ан-74. Кандидаты должны иметь высшее авиационное техническое образование и быть готовы к командировкам. Взамен работодатель предлагает льготные авиабилеты для сотрудников и их семей.

В Нижневартовске открыта вакансия нейропсихолога с зарплатой от 70 тысяч рублей. Специалист будет работать с детьми с особенностями развития. Соискателям требуется высшее психологическое образование по профилю.

Среди других необычных вакансий в регионе – помощник инженера-протезиста верхних и нижних конечностей, землекоп, инженер по телеметрии, специалист по химизации технологических процессов, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист.