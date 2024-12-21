Зимние автодороги Югры ввели в эксплуатацию

Вчера, 20 декабря, в Югре ввели в эксплуатацию автозимники. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог округа в своих соцсетях.

«19 декабря прошла приемочная комиссия автозимника «пгт. Кондинский – с. Болчары», в том числе ледовая переправа через реку Конда. Ввод в эксплуатацию разрешен с 20 декабря. Кроме этого, с 20 декабря введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги: «пгт. Междуреченский – пгт. Кондинское, в том числе ледовая переправа через реку Конда»; «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас», в том числе через р. Конда. Движение разрешено на автомобилях с общей массой – до десяти тонн», – указали в сообщении.

Кроме того, уже открыты автозимники «с. Болчары – с. Алтай – д. Кама» в том числе ледовая переправа через реку Конда, а также «пгт. Кондинское – д. Никулкина». Движение по этим зимним дорогам разрешено на автомобилях с общей массой – до пяти тонн.