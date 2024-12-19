Трое жителей Мегиона предстанут перед судом за похищение человека

Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по делу троих местных жителей. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«В сентябре 2024 года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Мегиона. Злоумышленники на заранее подготовленном автомобиле в вечернее время прибыли к месту проживания потерпевшего. Они посадили его в машину и вывезли в лесной массив, где стали избивать. При этом требовали передать им деньги в размере 500 тыс. рублей», – передают в источнике.

После этого злоумышленники направились на городскую парковку. Там потерпевшему удалось привлечь внимание проезжавших полицейских – он разбил стекло в машине и сбежал, обратившись за помощью к правоохранителям.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.