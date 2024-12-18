Зарплаты курьеров в ХМАО подскочили на 58 процентов

Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО достигла 85 207 рублей по итогам ноября 2024 года, увеличившись за год на 30 процентов. Однако в некоторых сферах зарплатные предложения выросли значительно быстрее, сообщили эксперты hh.ru.

Абсолютным лидером по динамике роста стал административный персонал, включая курьеров. Средний уровень предлагаемой оплаты труда в этой сфере взлетел на 58 процентов и составил 115 699 рублей. Работодатели повысили доходы таких сотрудников на 42 375 рублей за год.

Заметный прирост зафиксирован также в сферах:

Наука и образование : +52 процента, до 77 622 рублей.

: +52 процента, до 77 622 рублей. Высший и средний менеджмент : +47 процентов, до 148 675 рублей.

: +47 процентов, до 148 675 рублей. Медицина и фармацевтика : +41 процент, до 89 798 рублей.

: +41 процент, до 89 798 рублей. Искусство, развлечения, массмедиа : +31 процент, до 70 679 рублей.

: +31 процент, до 70 679 рублей. Производство и сервисное обслуживание: +31 процент, до 133 989 рублей.

Если рассматривать прирост в рублях, то впереди всех оказались специалисты высшего и среднего менеджмента. Их средняя предлагаемая зарплата выросла на 47 795 рублей, что составляет 47 процентов от уровня ноября прошлого года.

Напоминаем, спрос на курьеров в ХМАО вырос на 87%, а зарплаты − до 98 тысяч рублей.