Послание губернатора ХМАО о положении дел и перспективах округа перенесли

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял решение перенести дату Послания, которое было запланировано на 19 декабря. Глава выступит перед депутатами и местными жителями 24 декабря в 10:00. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Причиной переноса ежегодного Послания стало проведение в этот день прямой линии Президента России Владимира Путина, где глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы граждан и журналистов.

«Это масштабное событие, следить за которым будут жители всей страны и нашего региона. Считаю, что руководители муниципалитетов и команда Правительства обязаны в этот день быть на местах, принимать поручения главы государства. В этой связи вместе с депутатами приняли решение перенести заседание Думы Югры, где должно быть представлено Послание Губернатора», – пишет Кухарук.

Отметим, что в прямом эфире с губернатором будут отражены решения и поручения, озвученные Путиным в ходе его общения с гражданами и журналистами.