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​Лучшим товаропроизводителем Югры 2024 года признан рыбоконсервный комбинат из Нижневартовска

В Ханты-Мансийске прошла выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

​Лучшим товаропроизводителем Югры 2024 года признан рыбоконсервный комбинат из Нижневартовска
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске завершилась XXVII выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», которая стала одним из первых масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию 94-й годовщины образования Ханты-Мансийского автономного округа. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул значимость события, отметив, что с каждым годом оно привлекает все больше участников. В этом году свои товары и услуги представили рекордные 234 предпринимателя из 22 муниципалитетов округа.

«Цель выставки — как можно больше рассказать о региональных, местных товаропроизводителях. Самая лучшая оценка качества — личный контакт с потребителем, с получателем услуги. Думаю, что для каждого из предпринимателей, которые в течение трех дней будут работать в окружной столице, живой отклик, обратная связь — прекрасная возможность сделать так, чтобы товар стал еще лучше, двигаться вперед, поверить в свои силы. В этом — дополнительный смысл, который приобретает ярмарка», — отметил глава Югры.

Выставка-ярмарка традиционно становится местом, где жители и гости округа могут приобрести качественные местные продукты питания, оригинальные сувениры и новогодние подарки. В ассортименте представлены мясные и рыбные продукты, дикоросы, сладости, молочные продукты, выпечка, а также изделия из дерева и кожи, украшения, свечи с ароматами югорского леса. Многие товары отмечены знаком «Сделано в Югре!». В мероприятии участвовали известные бренды, такие как ООО «Регион-К», «Мясокомбинат Сургутский», «Сургутский хлебозавод», Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», «Югорский рыбоводный завод», «Ягоды Югры» и другие.

На выставке также можно встретить новые предприятия, включая компании, готовящиеся получить знак качества «Органик». Например, Саранпаульская и Казымская оленеводческие компании находятся на финальной стадии сертификации. Всего представлено 79 видов органической продукции. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, Югра занимает лидирующие позиции в стране по производству и экспорту органических дикоросов. «Имея сертификат, югорские производители получат возможность поставлять товары на экспорт. Мы видим потенциал Югры. Это первый в стране регион по количеству органических дикоросов и первый по потенциальному экспорту продукции», — отметила Елена Саратцева.

Выставка-ярмарка не ограничилась просто торговлей. В рамках деловой программы прошла церемония вручения сертификатов соответствия товаропроизводителям, а также круглый стол, посвященный вопросам государственной поддержки агропромышленного комплекса и биологической безопасности хозяйств. Исполняющий обязанности директора департамента промышленности Югры Виктор Гамузов отметил популярность действующих мер поддержки, включая субсидии на приобретение оборудования и помощь в продвижении товаров на маркетплейсах и в торговых сетях. Также обсуждались перспективы сельского туризма как нового направления для югорских предпринимателей.

«Обсудили с предпринимателями вопросы поддержки бизнеса и необходимые шаги для масштабирования продукции, чтобы товары югорских производителей поступали на прилавки магазинов Югры, а также в другие регионы нашей страны. На основе пожеланий и предложений участников выставки будем донастраивать меры региональной поддержки бизнеса», — заключил Руслан Кухарук.

Одним из центральных событий выставки стал конкурс «Лучшие вкусы Югры», призовой фонд которого составил более 1 млн рублей. Победителями стали лучшие производители из разных категорий, определенные экспертной комиссией и народным голосованием. Лучшим товаропроизводителем этого года признан нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта Мария», продукция которого уже экспортируется в Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, а вскоре появится в Китае.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 177, комментариев: 0
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