В ХМАО инспекторы ДПС спасли прохожего с приступом эпилепсии

Инспекторы ДПС спасли прохожего, которому стало плохо на улице. Сергей Тимиров, Александр Салихов и стажер Александр Желякевич заметили, как мужчина внезапно упал на тротуар во время их патрулирования, сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Увидев, что у мужчины случился предположительно приступ эпилепсии, автоинспекторы вызвали скорую медицинскую помощь и до прибытия медицинских работников оказали пострадавшему доврачебную помощь: перевернули на бок, придали его телу правильное положение, чтобы он смог свободно дышать и на протяжении всего времени находились рядом», – передают в источнике.

К моменту приезда скорой помощи мужчина пришел в сознание. Инспекторы сопроводили его в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.