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​В Югре будет запущена образовательная программа для бывших военнослужащих

Руслан Кухарук анонсировал программу подготовки кадров «Герои Югры»

​В Югре будет запущена образовательная программа для бывших военнослужащих
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе со следующего года стартует уникальная образовательная программа для управленческих кадров «Герои Югры». О запуске проекта сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«В 2025 году запускаем образовательный проект „Герои Югры“. Проект рассчитан на ветеранов и участников Специальной военной операции, которые готовы получить необходимые компетенции и знания, чтобы быть зачисленными в резерв управленческих кадров округа. Это наши будущие управленцы, те, кто будет работать в учреждениях муниципального и регионального уровня, кто сегодня готов прийти на государственную, муниципальную службу», – рассказал глава региона.

Программа «Герои Югры» станет одной из первых в России, ориентированных на переподготовку специалистов из числа участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Основная цель проекта – привлечение этих граждан к работе на государственной и муниципальной службе, а также в учреждениях и организациях автономного округа. Инициатива полностью соответствует задачам, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным.

Обучение начнется в начале 2025 года. Программа будет учитывать особенности региона: слушатели изучат экономику Югры, основы социальной политики и практику управления в округе. В рамках образовательного курса предусмотрены мастер-классы от руководителей окружных органов власти и глав муниципалитетов. Методологическое сопровождение проекта обеспечит одна из ведущих образовательных организаций страны, специализирующаяся на подготовке кадров для государственной и муниципальной службы. На всех этапах программы участников будет сопровождать региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Югре.

«Мы сегодня работаем над внутренней составляющей проекта и совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации разрабатываем методическую часть, образовательную основу. Программа будет действовать параллельно с тем проектом, который уже является успешным, пользуется спросом, – это „Лидеры изменений Югры“», – отметил Руслан Кухарук.

По итогам обучения выпускники программы «Герои Югры» будут рекомендованы на различные должности в государственных и муниципальных учреждениях округа, включая управленческие посты. Таким образом, регион рассчитывает не только укрепить кадровый потенциал, но и обеспечить эффективное участие ветеранов боевых действий в развитии Югры.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 187, комментариев: 0
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