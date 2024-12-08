Как Югра заявила о себе на международном волонтерском форуме #МыВместе

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в работе международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве. На полях форума глава региона встретился с добровольцами Югры, представителями «Движения Первых», серебряными волонтерами и активистами, выбравшими своей миссией служение людям.

В своей речи Руслан Кухарук отметил, что югорчане не только представляют регион, но и делятся успешными практиками с коллегами из других субъектов России. Команда Югры включает жителей практически всех муниципалитетов автономного округа, которые уже четыре дня работают на форуме. «Отмечу, что сразу три югорских проекта стали финалистами одноименной премии, прошли отбор из более чем 45 000 участников. Также 5 декабря, в День добровольца, был определен еще один лауреат. В номинации „Наставник года“ финалистом стала преподаватель Сургутского государственного педагогического университета Наталья Николаевна Сетяева. Поздравляю! Такой результат, наверное, лучшее подтверждение того, что проекты югорчан — это те проекты, которые сегодня нужны стране», — подчеркнул Кухарук.

Особое внимание на форуме уделено проекту «Здоровые классы» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Проект направлен на улучшение здоровья детей и борьбу с лишним весом. Студенты-медики проводят обследования школьников, организуют консультации с эндокринологами, устраивают соревнования и викторины, формируя у детей спортивный азарт и полезные привычки. Инициатива заняла третье место в номинации «Обучение служением» международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Начинающие и опытные врачи придумывают для подростков викторины, конкурсы, состязания и концерты, что помогает зажечь в детях спортивный азарт и привить им полезные привычки», — ранее отмечал Руслан Кухарук.

Во время работы на форуме губернатор снял с праздничной елки два шарика с желаниями детей. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из Макеевки Донецкой Народной Республики — о комплекте тренажеров. «Уже не первый год участвую в акции „Елка желаний“, которая помогает делать добро, исполнять новогодние желания ребят, которые сегодня нуждаются в поддержке и помощи. Обязательно исполню желания девочек. Думаю, в ближайшее время жители Югры и Макеевки обязательно увидят, как Дед Мороз эти подарки передаст», — заявил Кухарук.

На полях форума Руслан Кухарук рассказал о планах развития центра «Добрино», победителя всероссийского конкурса Росмолодежи. Центр стал первой образовательной площадкой для лидеров НКО и добровольцев, привлекая более 3 000 участников из 89 регионов России и девяти стран мира. На базе центра реализуются образовательные программы федерального и международного уровня.

«Это возможность быть той самой площадкой — одной из двенадцати в России, на которой в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов, которые реализуются в том числе через платформу добро.рф, форум #МЫВМЕСТЕ. Для нас 2025 год — это большие программы, большие мероприятия, в том числе, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметил губернатор.

Основная идея форума в 2024 году — «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участники объединились вокруг темы помощи людям, развития благотворительности и НКО. На форум поступили заявки от 49 521 участника из всех регионов России и 142 стран мира. Финалистами премии стали 126 проектов, включая инициативы из Югры: «Здоровые классы» и проект «Запомните их имена» команды Югорского государственного университета.

Объявление победителей и торжественное вручение наград состоялось 5 декабря, в Международный день добровольца.