16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,4215   EUR  106,3040  

Новости

Больше новостей
Вы боялись заразиться ВИЧ?
Комментировать
0
Вы вовремя оплачиваете счета за электричество?
Комментировать
0
Больше опросов

​Делегация Югры ярко выступила на форуме #МыВместе

Как Югра заявила о себе на международном волонтерском форуме #МыВместе

​Делегация Югры ярко выступила на форуме #МыВместе
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в работе международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве. На полях форума глава региона встретился с добровольцами Югры, представителями «Движения Первых», серебряными волонтерами и активистами, выбравшими своей миссией служение людям.

В своей речи Руслан Кухарук отметил, что югорчане не только представляют регион, но и делятся успешными практиками с коллегами из других субъектов России. Команда Югры включает жителей практически всех муниципалитетов автономного округа, которые уже четыре дня работают на форуме. «Отмечу, что сразу три югорских проекта стали финалистами одноименной премии, прошли отбор из более чем 45 000 участников. Также 5 декабря, в День добровольца, был определен еще один лауреат. В номинации „Наставник года“ финалистом стала преподаватель Сургутского государственного педагогического университета Наталья Николаевна Сетяева. Поздравляю! Такой результат, наверное, лучшее подтверждение того, что проекты югорчан — это те проекты, которые сегодня нужны стране», — подчеркнул Кухарук.

Особое внимание на форуме уделено проекту «Здоровые классы» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Проект направлен на улучшение здоровья детей и борьбу с лишним весом. Студенты-медики проводят обследования школьников, организуют консультации с эндокринологами, устраивают соревнования и викторины, формируя у детей спортивный азарт и полезные привычки. Инициатива заняла третье место в номинации «Обучение служением» международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Начинающие и опытные врачи придумывают для подростков викторины, конкурсы, состязания и концерты, что помогает зажечь в детях спортивный азарт и привить им полезные привычки», — ранее отмечал Руслан Кухарук.

Во время работы на форуме губернатор снял с праздничной елки два шарика с желаниями детей. Пятилетняя Настя из Нижневартовска мечтает о кукле, а шестилетняя Арина из Макеевки Донецкой Народной Республики — о комплекте тренажеров. «Уже не первый год участвую в акции „Елка желаний“, которая помогает делать добро, исполнять новогодние желания ребят, которые сегодня нуждаются в поддержке и помощи. Обязательно исполню желания девочек. Думаю, в ближайшее время жители Югры и Макеевки обязательно увидят, как Дед Мороз эти подарки передаст», — заявил Кухарук.

На полях форума Руслан Кухарук рассказал о планах развития центра «Добрино», победителя всероссийского конкурса Росмолодежи. Центр стал первой образовательной площадкой для лидеров НКО и добровольцев, привлекая более 3 000 участников из 89 регионов России и девяти стран мира. На базе центра реализуются образовательные программы федерального и международного уровня.

«Это возможность быть той самой площадкой — одной из двенадцати в России, на которой в круглогодичном режиме будет осуществляться подготовка кадров, реализация образовательных проектов, форумов, которые реализуются в том числе через платформу добро.рф, форум #МЫВМЕСТЕ. Для нас 2025 год — это большие программы, большие мероприятия, в том числе, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметил губернатор.

Основная идея форума в 2024 году — «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участники объединились вокруг темы помощи людям, развития благотворительности и НКО. На форум поступили заявки от 49 521 участника из всех регионов России и 142 стран мира. Финалистами премии стали 126 проектов, включая инициативы из Югры: «Здоровые классы» и проект «Запомните их имена» команды Югорского государственного университета.

Объявление победителей и торжественное вручение наград состоялось 5 декабря, в Международный день добровольца.


нравится (0) не нравится (0)
08 декабря в 22:01, просмотров: 165, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=19lzxe39idQz1UwQuwhvysSlgvCNelLtymUhkZN64nhF6PSZTBG6n1WghBborQ0WeBF97b6xQfNHQsA3g53RcbKz/4LrbcyVeHeHHJTtZYVVztcOuQrMsRKYIQvkbcP4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте установили деревянные остановки, которые не понравились жителям 985
  2. ​Австралийские ученые придумали препарат от деменции 536
  3. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 500
  4. ​Аэропорт Сургута выделит 40 млн рублей на доставку своих сотрудников на работу 484
  5. ​В ХМАО столкнулись три авто, есть погибшие 481
  6. ​Сургут занял второе место в Национальном рейтинге прозрачности закупок 425
  7. ​В ХМАО прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП в Нижневартовске 384
  8. ​На месторождении в ХМАО стропальщика зажало между колесами 375
  9. ​В Ханты-Мансийске проходит выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» 370
  10. ​В России мигрантам могут запретить жить рядом со школами и детсадами 362
  1. ​В Сургуте во Дворце торжеств появились два арт-объекта 2042
  2. Миллиарды рублей на развязки в Сургуте будут успешно потрачены, но с пробками ситуация едва ли улучшится 1684
  3. ​За фреску − зачет 1493
  4. ​В знаменитом недострое на Мелик-Карамова в Сургуте планируют обустроить детсад 1249
  5. ​Ломать − не строить: в Сургуте сносят ДК «Строитель» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1213
  6. В России кофе подорожает на 25% 1212
  7. ​Станция скорой помощи в Сургуте готова на 98% 1205
  8. «Раздельный сбор мусора по-сургутски» // ФОТОФАКТ 1191
  9. ​Югра - не Швеция, но… 1153
  10. ​Свершилось: ученые создали препарат от ВИЧ с 99% эффективности 1131
  1. ​Полвека в нефтяной отрасли 6405
  2. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3936
  3. В Сургуте откроется популярный магазин косметики 3850
  4. ​Вершина человеческого счастья 3305
  5. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 3290
  6. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 3159
  7. ​Какой была Наталья Пархомович? 2773
  8. ​Годы партийного лидерства 2585
  9. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 2533
  10. ​Давайте сначала от поля и речки! 2444

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика