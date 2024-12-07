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​Югорчане успешно показали себя на форуме #МыВместе

Губернатор Югры приехал на международный форум #МыВместе

​Югорчане успешно показали себя на форуме #МыВместе
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югорские проекты и добровольцы успешно представили регион на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с представителями волонтерских организаций округа, включая «Движение первых» и серебряных добровольцев, а также обсудил актуальные вопросы гражданской активности с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым и председателем комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артемом Метелевым.

«Сегодня здесь югорчане не просто представляют наш регион, но и делятся успешными практиками с коллегами из других субъектов РФ. Среди участников – жители практически всех муниципалитетов автономного округа. Вот уже четыре дня они работают на форуме #МЫВМЕСТЕ», – отметил Руслан Кухарук.

Сразу три проекта из Югры стали финалистами одноименной премии форума, пройдя отбор из более чем 45 тысяч участников. Губернатор напомнил, что рассказывал о некоторых из них ранее. Особое внимание заслужило достижение Натальи Сетяевой, преподавателя Сургутского государственного педагогического университета. В День добровольца, 5 декабря, она была объявлена финалистом премии в номинации «Наставник года».

«Поздравляю! Такой результат, наверное, лучшее подтверждение того, что проекты югорчан – это те проекты, которые сегодня нужны стране», – подчеркнул глава региона.

Форум #МЫВМЕСТЕ стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов гражданского участия, демонстрируя значимость волонтерских инициатив для всей страны.


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07 декабря в 22:43, просмотров: 211, комментариев: 0
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