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​Югра готовится отметить 94 года со дня образования

В Югре масштабно отпразднуют очередной день рождения региона

​Югра готовится отметить 94 года со дня образования
Фото pixabay.com

10 декабря Ханты-Мансийский автономный округ – Югра отметит 94 года со дня своего образования. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, уже стартовали в муниципалитетах региона и продлятся до 16 декабря.

В преддверии юбилея жителей Югры ждёт множество событий, главной целью которых является демонстрация достижений региона, сохранение культурного наследия коренных народов Севера, укрепление гражданской идентичности и формирование чувства гордости за свою родину.

Так, в рамках акции «История Югры» в образовательных учреждениях региона проходят открытые уроки и лекции. Акция «Узнай Югру» предлагает экскурсии, фотовыставки, просмотры документальных и художественных фильмов, тематические квесты и дни открытых дверей. Югорчане также могут принять участие в акции «Моя Югра», поделившись своими признаниями в любви к региону в социальных сетях. Конкурсы стихов, встречи с поэтами, творческие мероприятия и мастер-классы дополнят насыщенную праздничную программу.

Особым пунктом станет традиционное чествование жителей, которые внесли значительный вклад в развитие региона и его процветание.

Одним из ключевых событий станет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 10 декабря. Участие в ней примут лучшие товаропроизводители региона, которые представят свою продукцию и достижения.

Подробный план мероприятий доступен на официальном сайте государственных органов «Календарь событий».

История Ханты-Мансийского автономного округа началась 10 декабря 1930 года, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. В 1940 году округ получил название Ханты-Мансийский национальный округ, а в 1978 году стал автономным. Свое нынешнее название — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — регион получил в 2003 году.

Сегодня Югра является ведущим экономическим и культурным центром страны, крупнейшим нефтедобывающим регионом мира и «энергетическим сердцем» России. Но главное богатство автономного округа — его жители, которые своим трудом, достижениями и талантом прославляют родной край.


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Сегодня в 20:24, просмотров: 103, комментариев: 0
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    string(6) "update"
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