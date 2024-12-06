В ХМАО подвели итоги массового рейда на нелегальных мигрантов

Вчера, 5 декабря, в Югре прошла плановая проверка соблюдения миграционного законодательства. По итогам рейда полиция округа возбудила 41 административный протокол. Сургут оказался лидером по составленным протоколам, сообщает издание «СургутИнформТВ».

«Накануне во всем округе проходила плановая проверка соблюдения миграционного законодательства. В итоге Сургут оказался лидером по составлению административных протоколов (15) и количеству установленных нелегалов (10). Такие же проверки прошли в Когалыме, Нижневартовске, Нефтеюганске, Белоярском и Сургутском районах, Урае, Лангепасе и Ханты-Мансийске», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент 12 мигрантов, незаконно находившихся в РФ, привлекли к административной ответственности. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, рассказала пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина корреспонденту Муксун.fm.

«Те, которые незаконно находились, помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, судьбу их будет решать суд», ‒ рассказала она.

Ранее мы писали о том, что в Сургуте на рынке «Аскания» работали ОМОН и полиция. Также рейд прошел у ТРЦ «Аура».