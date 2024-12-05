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​В ХМАО на масштабную программу переселения из «авариек» направили более 7 млрд рублей

38 тысяч семей Югры улучшат свои жилищные условия в рамках масштабной программы

​В ХМАО на масштабную программу переселения из «авариек» направили более 7 млрд рублей
Фото: siapress.ru

Переселение из ветхого и аварийного жилья остается одной из самых острых тем для жителей Югры. На прямой линии с губернатором региона Русланом Кухаруком прозвучал вопрос от Галины Кочелаевской из Белого Яра о расселении ее семьи из аварийного дома.

«Это действительно был вопрос, наиболее актуальный практически на каждой встрече. Большинство муниципалитетов сохранили наследие с советских времен, и, конечно, это серьезная работа, которая проводилась, она должна быть продолжена. Мы именно по этому принципу подходили к формированию новой программы по расселению тех домов, которые были признаны аварийными с января 2017 по 1 января 2022 года. Большое, масштабное мероприятие, в программу вошло около 1 700 домов общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров. Это 38 тысяч семей, которые ждут улучшения жилищных условий», — отметил Руслан Кухарук.

Сургутский район занимает особое место в программе, так как на него приходится 30% всего аварийного фонда Югры. Губернатор отметил, что ожидание до 2025 года было бы слишком затяжным, поэтому программа уже стартовала в 2024 году.

С 1 сентября 2024 года постановлением губернатора была утверждена региональная адресная программа, на которую выделено более 7 млрд рублей. Эти средства направлены на приобретение новых квартир и переселение жителей.

Что касается вопроса Галины Кочелаевской, ее дом включен в первый этап программы. Уже в этом году для ее семьи будет приобретена квартира, а в начале следующего года планируется заключить соглашение о передаче нового жилья.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 129, комментариев: 0
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