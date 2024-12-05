Губернатор ХМАО ответил на вопросы о дорогах Сургута на прямой линии

Одной из главных тем прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком стало состояние дорожной инфраструктуры в Сургуте. Автомобилисты пожаловались на нехватку дорог и транспортных развязок, что приводит к пробкам и неудобствам.

Глава региона подчеркнул, что в бюджете Югры предусмотрено рекордное финансирование на строительство и капитальный ремонт дорог, включая Сургут.

«Мы движемся не только по крупным городам. Работа проводится в каждом муниципалитете Югры. При этом техническое состояние дорог и обращения жителей остаются для нас ключевыми ориентирами», – отметил губернатор.

В числе проблемных участков была названа улица Киртбая. Несмотря на то, что она выполнена в капитальном исполнении, на ней отсутствуют инженерные коммуникации, включая ливневую канализацию.

«По улице Киртбая уже разработана проектная документация. Сейчас проводим ее актуализацию через экспертизу. В ближайшие три года планируем вернуться к таким объектам, которые уже построены, но не соответствуют нормативам», – пояснил Руслан Кухарук.

Губернатор также обратил внимание на улицу Усольцева, на которой лежит огромная транспортная нагрузка.

Глава подчеркнул, что ремонт дорог должен быть качественным и капитальным, а не сводиться к временному латанию ям. Подход к решению дорожных проблем требует тщательного транспортного моделирования, и такая работа будет вестись на системной основе.