Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе ХМАО

Накануне, 4 декабря, автобус Iveco и легковой автомобиль Niva Chevrolet столкнулись на автодороге «Сургут – Лянтор». В ДТП пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В 17:40 на 15 км + 879 м автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, 37-летний водитель автомобиля «Chevrolet», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия, допустил неуправляемый занос автомобиля с последующим наездом на препятствие в виде барьерного ограждения. От удара Chevrolet отбросило на движущееся в попутном направлении транспортное средство «Ивеко». В результате автоаварии водитель и 18-летняя пассажирка Chevrolet получили травмы», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человек получили травмы, в том числе восьмилетний мальчик.

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