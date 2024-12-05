В Югре стартовала масштабная программа по сносу аварийного жилья

В Югре принят бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, в котором заложено финансирование новой адресной программы по переселению из аварийного жилья. На её реализацию предусмотрено 31 миллиард рублей на три года. Эта инициатива направлена на улучшение жилищных условий десятков тысяч югорчан, а также на развитие инфраструктуры и социальных объектов региона.

Основные цели и задачи программы

Цель программы — создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей автономного округа. Среди задач — устойчивое сокращение аварийного фонда, его поэтапная ликвидация, а также развитие территорий, освободившихся после сноса старых домов.

«Расселение аварийного жилищного фонда для нас является приоритетной задачей. По округу насчитывается более 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Практически треть от этой суммы занимает Сургутский район, поэтому максимальное внимание сосредоточено здесь. Таким образом, планомерно мы будем отрабатывать по каждому муниципалитету Югры, где расположен аварийный жилищный фонд», — заявил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Широкомасштабный проект

Программа охватывает 20 муниципалитетов Югры, реестр аварийного жилищного фонда составлен на основании данных местных органов власти. До 2030 года планируется расселить около 38 тысяч человек из 1759 домов, что составит 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Ранее в регионе уже действовала адресная программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она была завершена досрочно в 2024 году, хотя изначально рассчитана до 2025 года. За пять лет более 28 тысяч югорчан переехали в новые дома, расселено 405,6 тысячи квадратных метров. Новый этап программы продолжает этот успех, уделяя особое внимание современным подходам в строительстве.

Финансовая поддержка и развитие территорий

На реализацию программы в бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов увеличено финансирование жилищных программ. Программа предусматривает комплексное развитие территорий, освобожденных после расселения.

«Очень важно не просто расселять и сносить аварийный фонд, но и развивать освободившиеся территории. Мы должны вместе отвечать за трансформацию, за дальнейшее развитие территорий. И здесь необходим комплексный подход», — подчеркнул Руслан Кухарук.

На уровне округа создан градостроительный совет, который занимается вопросами комплексного развития территорий. Губернатор отметил, что этот механизм позволит модернизировать подходы к градостроительной политике и обеспечить координацию между муниципальными и региональными властями.

Поддержка на федеральном уровне

Программа была одобрена в соответствии с федеральным законом №185-ФЗ и направлена на реализацию Указа Президента РФ №309 от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Проблема переселения из аварийного жилья обсуждалась на встрече Руслана Кухарука с президентом России Владимиром Путиным.

«Люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемлёнными. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей. Это решение проблемы переселения из аварийного жилищного фонда, то, что касается вопросов, связанных сегодня с созданием комфортной городской среды», — отметил глава государства.

Вклад в развитие региона

Программа станет важным шагом в улучшении качества жизни югорчан. Помимо новых жилищных условий, она создаст стимул для привлечения инвестиций, застройщиков и развития социальной инфраструктуры.

«Моя принципиальная позиция — не оставлять муниципалитет один на один с проблемами. Расселение аварийного и ветхого жилья — это колоссальная нагрузка для местного бюджета, но это та проблема, которая требует решения», — резюмировал Руслан Кухарук.