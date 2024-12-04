В Югре введены новые меры социальной поддержки для категории «дети войны»

На заседании правительства Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука утверждены новые меры поддержки для граждан, родившихся в период с 9 мая 1927 по 9 мая 1945 года, проживающих в автономном округе. Эта категория, известная как «дети войны», ранее не имела законодательного закрепления на региональном или федеральном уровне.

С 1 января 2025 года для данной категории югорчан предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

Компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

По данным департамента социального развития Югры, на 1 сентября 2024 года в регионе проживает 19 613 человек, имеющих статус «дети войны». Введение новых мер социальной поддержки стало важным шагом в укреплении системы социальных гарантий.

«Принятие данных изменений позволит повысить уровень и надежность социальных гарантий, обеспечиваемых данной категории граждан», — подчеркнул директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.

Решение правительства Югры отражает стремление автономного округа к повышению социальной защищенности уязвимых категорий населения. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что реализация таких инициатив способствует не только улучшению качества жизни граждан, но и укреплению доверия к региональной власти.