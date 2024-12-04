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​Школа №2 в Югорске в январе откроется после капремонта

Губернатор Югры проинспектировал капремонт школы в Югорске

​Школа №2 в Югорске в январе откроется после капремонта
Фото admhmao.ru

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №2 в Югорске, проводимый в рамках государственной программы Югры «Строительство», подходит к завершению. Ход работ проверил губернатор Югры Руслан Кухарук во время рабочего визита в город.

Здание школы, построенное в 1998 году, долгое время нуждалось в обновлении. По поручению губернатора, выполнен ряд мероприятий для создания доступной среды для маломобильных групп граждан, включая обустройство входной группы. Кроме того, глава города Алексей Харлов доложил о завершении работ по обеспечению транспортной доступности учебного заведения. «По вашему поручению мы сделали транспортную развязку, обустроили пешеходный переход и большую парковочную зону. Также на прилегающей территории школы установлено освещение, высажены деревья», — сообщил Алексей Харлов.

Строительная готовность объекта составляет 90%. Ученики смогут вернуться в обновленное здание школы сразу после новогодних праздников, 9 января. «Хороший подарок для учеников и учителей к Новому году — обновленное здание школы», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что застройщик исполнил обещание завершить работы до конца 2024 года.

По инициативе губернатора на территории школы было организовано спортивное ядро. Здесь созданы футбольное поле с беговыми дорожками, площадка для игры в теннис и волейбол, а также установлена система видеонаблюдения, подключенная к платформе «Безопасный город». В образовательной организации также появятся кадетские классы, для которых оборудованы канатная дорога и строевой плац.

Во время осмотра актового зала школы Руслан Кухарук обратил внимание на звукоизоляционные панели, установленные в помещении, и рекомендовал тиражировать этот подход в других образовательных учреждениях региона. «Учебный процесс необходимо полноценно запускать со второго полугодия. Перемещение учеников в другую образовательную организацию может отразиться на ребятах выпускных классов. Уверен, что в новых условиях нашим школьникам получать знания будет в разы комфортнее», — подчеркнул губернатор.


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Сегодня в 19:25, просмотров: 151, комментариев: 0
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