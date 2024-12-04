В 2024 году в ХМАО снизилась прибыль нефтяных компаний

За девять месяцев 2024 года в ХМАО снизилась прибыль компаний, добывающих полезные ископаемые. По сравнению с тем же периодом прошлого года выручка сократилась почти на треть, сообщили аналитики URA.RU, сравнив данные Тюменьстата за два года.

«За январь-сентябрь 2024 года прибыль нефтяников составила 1 450 750,1 млн рублей. Прибыль за тот же период 2023 года была равна 2 129 181,8 млн рублей. Показатель сократился на 678,4 млрд рублей: снижение составило 31,8%», ‒ подсчитали аналитики.

В текущем году у нефтяных компаний сильно выросли долги и убытки, что повлияло на их финансовые результаты. Кредиторская задолженность увеличилась в полтора раза и составила 53,7 миллиарда рублей. Убытки подскочили больше чем в два раза ‒ с 13,5 до 31,5 миллиарда рублей.