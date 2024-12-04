Югорчане собрали более 700 вопросов на прямую линию с губернатором

Общественный транспорт, дороги, благоустройство и меры социальной поддержки стали ключевыми темами для обсуждения на прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком. Всего жители региона отправили более 700 вопросов, продемонстрировав высокий интерес к решению насущных проблем.

Самыми активными оказались жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также Сургутского и Кондинского районов. Почти половина вопросов поступила через чат-бот в Telegram. Вторым по популярности каналом связи стал бесплатный номер горячей линии 8-800-350-00-86, на который поступило свыше 200 обращений.

Руслан Кухарук поручил органам власти оперативно реагировать на поступающие запросы. «Многие темы — это работа на перспективу. Они ориентированы на несколько лет. Но поступают такие вопросы, которые требуют немедленной реакции. По всем дал поручения. Рекомендовал коллегам, которые работают в муниципалитетах, оперативно брать в работу проблемы и вопросы, которые поступают на прямую линию», — отметил губернатор.

Прямая линия пройдет 5 декабря в 16:00. Посмотреть трансляцию можно будет в социальных сетях Руслана Кухарука («ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram), в официальной группе региона «Югра», а также в эфире телеканалов «Югра» и ГТРК «Югория» («Россия 24»).

Сообщить о волнующих проблемах и задать вопросы можно следующими способами:

через чат-бот в Telegram;

по бесплатному номеру горячей линии 8-800-350-00-86;

через портал: admhmao.ru/lk/add/send/.

Работа с обращениями продолжается, и все вопросы, поступившие на прямую линию, будут рассмотрены в установленные сроки.