Губернатор Югры провел Совет по делам инвалидов

В Югорске в Международный день инвалидов прошло выездное заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе автономного округа. Участники обсудили вопросы медико-социального сопровождения граждан с ограниченными возможностями здоровья, меры поддержки, а также программы реабилитации для военнослужащих – участников специальной военной операции.

Региональная система поддержки людей с инвалидностью включает свыше 40 мер, охватывающих более 66,5 тысячи жителей округа. Одним из ключевых направлений реабилитации в Югре остается спорт. «У автономного округа большой опыт в части реабилитации через спорт. Наши герои тренируются на одних площадках с югорскими чемпионами-паралимпийцами. Личные истории спортсменов, возможность самому проявить себя – это большая мотивация для каждого бойца идти дальше», — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.

Во время поездки в Югорск делегация правительства посетила спортивную школу паралимпийского и сурдлимпийского резерва «Центр адаптивного спорта» и Югорский комплексный центр социального обслуживания населения. Губернатор лично поблагодарил сотрудников учреждений за их вклад в поддержку людей с инвалидностью и участников СВО.

На заседании также была получена обратная связь от граждан по действующим мерам поддержки. Участники встречи подчеркнули, что реабилитация и интеграция людей с инвалидностью в активную социальную жизнь останутся приоритетом для Югры.