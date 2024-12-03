В столице Югры предстанет перед судом бывший заведующий офтальмологическим отделением

В Ханты-Мансийске будут судить бывшего заведующего офтальмологическим отделением окружной клинической больницы. Обвиняемый подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«По версии следствия, в период с декабря 2016 г. по май 2020 г. обвиняемый получил взятки в виде денег и оплаты туристических путевок от директора коммерческой организации, осуществляющей продажу медицинского оборудования за предоставление информации о планируемых закупках в целях обеспечения заключения контрактов», − сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Общая сумма взяток превысила 2,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения.