Губернатор Югры провел личные встречи с жителями округа

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел личные встречи с жителями округа в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в штабе общественной поддержки партии, где глава региона обсудил с югорчанами инициативы и предложения, направленные на улучшение качества жизни.

Одной из первых обратилась многодетная мама Елена Миропольцева. Она предложила включить дополнительные исследования в программу диспансеризации для многодетных родителей. «Поручил департаменту здравоохранения Югры проработать возможность реализации этой инициативы», — отметил губернатор.

Журналист Максим Горшков предложил создать онлайн-сервис с информацией о спортивных любительских мероприятиях в округе. Идея получила поддержку губернатора, который отметил важность вовлечения граждан в спортивную активность.

Мама пятерых детей Надежда Пачганова рассказала о достижениях своей семьи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Она также предложила рассмотреть дополнительные меры региональной поддержки для многодетных семей. «Поручил департаменту социального развития Югры обсудить вопрос с родительским сообществом региона», — сообщил Руслан Кухарук.

В рамках встречи жители Югры смогли не только высказать свои идеи, но и получить прямую обратную связь от главы региона. Губернатор отметил, что каждый запрос будет проработан профильными ведомствами для оперативного решения вопросов и реализации инициатив, направленных на улучшение жизни в округе.