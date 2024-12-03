Правительство Югры утвердило новые меры поддержи жителей

На заседании правительства Югры, прошедшем сразу после принятия бюджета автономного округа на 2025-2027 годы, губернатор Руслан Кухарук поручил своим заместителям и директорам департаментов незамедлительно приступить к реализации запланированных государственных программ. Глава региона акцентировал внимание на ключевых решениях, которые отразят новые приоритеты социально-экономической политики автономного округа.
Одной из значимых инициатив стало расширение направлений использования средств Югорского семейного капитала. «Предоставляем единовременную выплату до 10 000 рублей гражданам, не распорядившимся средствами Югорского семейного капитала в полном объеме», — отметил Руслан Кухарук.
В ответ на запросы, озвученные во время рабочих поездок по муниципалитетам, были усилены меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Теперь для детей участников СВО, поступающих в средние профессиональные учреждения автономного округа, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 000 рублей. «Ранее такая мера поддержки действовала только в отношении поступающих в вузы», — уточнил губернатор.
С 1 января 2025 года вводится право на дополнительные меры поддержки для граждан, родившихся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, которые постоянно проживают в Югре. Эти меры включают компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Кроме того, правительство региона одобрило несколько важных соглашений о сотрудничестве:
- С Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» — для выработки совместных решений, направленных на улучшение качества жизни людей с нарушением зрения.
- С ПАО «Транснефть» — для развития экономики, улучшения инвестиционного климата и решения ключевых социальных задач, связанных с хозяйственной деятельностью компании.
- С ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» — для разработки законодательных инициатив, направленных на развитие минерально-сырьевой базы, привлечение инвестиций и поддержание уровня добычи нефти и газа, что поспособствует приросту налогооблагаемой базы и дополнительным доходам в бюджет автономного округа.