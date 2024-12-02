Шахматы стали главным таймкиллером среди жителей Югры

Жители Югры активно проводят время в пробках и очередях, отдавая предпочтение мобильным играм-таймкиллерам. Как показали данные аналитиков Yota, больше всего времени жители региона тратят на шахматы − на 2,6 раза больше, чем на другие развлечения. На втором месте по популярности − приложения для тренировки дедукции и эрудиции.

Мобильные таймкиллеры − это простые игры, которые можно запускать даже по пути на работу. Если раньше выбор был ограничен «Змейкой» и «Тетрисом», то сегодня пользователи выбирают из множества вариантов. В топе предпочтений у жителей ХМАО:

Шахматы − игры против компьютера или других пользователей;

− игры против компьютера или других пользователей; Викторины и «угадайки» − игры, где нужно ответить на вопросы, узнать мелодию или актера;

− игры, где нужно ответить на вопросы, узнать мелодию или актера; Числовые игры , например, судоку;

, например, судоку; Аркады − динамичные игры, требующие реакции;

− динамичные игры, требующие реакции; Настольные игры в цифровом формате.

Мужчины в Югре активнее женщин расходуют трафик на мобильные игры − на 10%. Они предпочитают шахматы (66% пользователей), викторины (64%) и числовые игры (80%). Женщины чаще выбирают «угадайки». Также мужчины проводят за играми на 9% больше времени.

Интересно, что по России больше всего времени на мобильные игры тратят зумеры (14-20 лет). На втором месте − пользователи старше 56 лет, а на третьем − возрастная группа 36-45 лет. Молодежь оказалась лидером по количеству времени, уделяемому шахматам, в то время как старшее поколение заняло третье место.

Рост интереса к мобильным таймкиллерам этой осенью подтвердили и аналитики «МегаФона». В ХМАО трафик на подобные игры увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с особенностями жизни на Севере: местные жители чаще играют в общественном транспорте и во время ожидания в очередях.