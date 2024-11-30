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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
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  • ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

    ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

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  • ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

    ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

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​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

Губернатор Югры провел заседание по вопросам развития инвестиций

​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений
Фото admhmao.ru

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук провел заседание совета при правительстве округа, посвященное развитию инвестиционной деятельности и поддержке малого и среднего предпринимательства. Основной акцент был сделан на защите прав предпринимателей и механизмах обратной связи с бизнес-сообществом региона.

«Вопросы касаются повестки, когда говорили в целом об инвестиционном климате на территории Югры и о тех запросах, которые есть сегодня у предпринимательского сообщества», – подчеркнул глава региона.

Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск, за текущий год поступило 451 обращение от предпринимателей. Основные вопросы касались земельных и имущественных отношений, налогообложения, участия в муниципальных и государственных контрактах. В рамках своей работы уполномоченный провела экспертизу 312 нормативных правовых актов, направив 51 замечание. 39 документов находятся в стадии доработки.

«Соответствующие инициативы о корректировке отдельных положений действующего законодательства направляются при определении такой необходимости и в ходе взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности. В этом году всего направлено 27 предложений в органы власти от местного до федерального уровня», – отметила Ирина Каск.

В Общественной приемной уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, открытой два года назад, за 2024 год консультации получили 23 предпринимателя.

Заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев подчеркнул, что личные встречи остаются эффективным инструментом работы с бизнесом. В этом году проведено 24 таких мероприятия в муниципалитетах округа, где приняли участие более 540 предпринимателей.

«Большинство вопросов, поступивших от предпринимательского сообщества, носят индивидуальный характер, и были проработаны на месте спикерами мероприятия или в рамках работы консультационных пунктов. Более комплексные и сложные ситуации были зафиксированы на платформе обратной связи «Бизнес» и направлены на проработку в соответствующие органы власти, а также институты развития», – отметил Сергей Афанасьев.

На встречах обсуждались меры поддержки бизнеса, земельные правоотношения, налоговые льготы, участие в выставках и закупках, высокие ставки по кредитам и дефицит кадров.

Руслан Кухарук подчеркнул важность поддержки бизнеса как на региональном, так и на федеральном уровнях. «Это касается споров, которые возникают, в том числе, при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, и сопровождения тех инициатив, которым требуется поддержка не только на уровне региона, но и на уровне федерации», – заявил губернатор Югры.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 109, комментариев: 0
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