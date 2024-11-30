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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
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  • ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

    ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

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  • ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

    ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

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​Доходная часть бюджета Югры впервые превысила 400 млрд рублей. На что потратят?

В Югре принят бюджет на 2025 год – читайте обзор главного финансового документа

​Доходная часть бюджета Югры впервые превысила 400 млрд рублей. На что потратят?
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Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа утвердили региональный закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в первом и втором окончательных чтениях. На заседании окружного парламента присутствовал губернатор Югры Руслан Кухарук, который отметил уникальность бюджета, сформированного на основе не только положений бюджетного законодательства, но и результатов летних рабочих поездок в муниципалитеты региона.

«В этом году мы взяли на себя дополнительные расходные обязательства. Это касается мер поддержки, ориентированных на помощь муниципалитетам в решении задач, которые многие годы не решались из-за дефицита муниципального бюджета. Речь идет о капитальном ремонте и восстановлении объектов социальной сферы. Самостоятельно муниципалитеты с этим не справятся. Специально под эти цели мы сформировали новые региональные программы. Все объекты, включенные в проект трехлетнего бюджета, согласованы с главами муниципалитетов и основываются на предложениях и пожеланиях жителей нашего округа», – подчеркнул губернатор.

Основные параметры бюджета

Доходы бюджета на 2025 год составят 406,3 млрд рублей, на 2026 год – 416,2 млрд рублей, на 2027 год – 423,7 млрд рублей. Расходы превысят доходы: в 2025 году они составят 465,1 млрд рублей, в 2026 году – 443,7 млрд рублей, а в 2027 году – 459,9 млрд рублей.

Заместитель губернатора, директор департамента финансов Югры Вера Дюдина отметила: «Формирование бюджета основано на базовом варианте прогноза социально-экономического развития округа. Основными налогами по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц, доля которых в общей сумме налоговых доходов составляет около 94,2%».

«Основные поступления в бюджете автономного округа будут обеспечены налоговыми доходами, доля которых в предстоящем трехлетнем финансовом периоде составит более 85%. Основными налогами по-прежнему остаются налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц. Их доля составляет около 94,2% в общей сумме налоговых доходов», – отметил председатель думы округа Борис Хохряков.

Формирование бюджета началось с летних поездок Руслана Кухарука по муниципалитетам региона. Во время встреч с жителями поднимались вопросы благоустройства, транспортной доступности, ремонта дорог, улучшения качества коммунальных услуг и переселения из аварийного жилья. Эти инициативы были учтены при разработке бюджета.

Социальная направленность бюджета

Расходы на социальную сферу – здравоохранение, образование, культуру, спорт – запланированы в объеме 910,2 млрд рублей на три года, что составляет 68% от общего объема расходов. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми: это 57% от всех социальных расходов. На социальную поддержку граждан в 2025-2027 годах предусмотрено 151,7 млрд рублей, из которых 15,9 млрд рублей направят на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«Особенностью данного бюджета является то, что он был ориентирован на пожелания, предложения и инициативы жителей округа, которые транслировались через депутатов. Особый блок — помощь семье. Важно, что сегодня депутаты не раз поддерживали и наши семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Инвестиционные проекты

Бюджет развития Югры включает масштабные инвестиционные проекты, такие как строительство мостовых переходов через реку Обь в районах Сургута и Октябрьского. Также запланированы 109 объектов строительства, из которых 84 относятся к социальной сфере, а 23 – к жилищно-коммунальному комплексу.

«Бюджет автономного округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годах – бюджет развития Югры, так как предусмотренные в статьях расходов бюджета учтены средства на реализацию новых национальных проектов — 196,7 млрд рублей. Учтены масштабные инвестиционные проекты по строительству мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе», - сказал Руслан Кухарук.

Программы и инициативы

Социальное и демографическое развитие: Расходы составят 188,6 млрд рублей.

Современная транспортная система: На капитальный ремонт и строительство дорог выделят 20,4 млрд рублей. «Это новация, которую мы реализовали по поручению Губернатора о том, что программа должна не только учитывать дороги межрегионального и межмуниципального значений, но и учитывать приоритеты, которые ставят перед собой муниципалитеты», – сказала Вера Дюдина.

Строительство: Предусмотрено 169,4 млрд рублей на три года.

Переселение из аварийного жилья: В рамках новой программы до 2030 года выделят 31 млрд рублей.

По словам Веры Дюдиной, бюджет отвечает высоким запросам граждан на формирование комфортной городской среды. На благоустройство 205 общественных территорий выделено 1,4 млрд рублей. «Необходимо, чтобы муниципальные образования участвовали в определении правил распределения средств на создание комфортной среды», – подчеркнула она.

Итог

Бюджет Югры на ближайшие три года ориентирован на устойчивое социально-экономическое развитие региона, поддержку муниципалитетов, семей и реализацию национальных проектов. «Благодарю жителей округа за инициативы, которые легли в основу бюджета, депутатов за конструктивную позицию в процессе формирования и утверждения основного финасового документа на трехлетний период», – заключил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 135, комментариев: 0
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