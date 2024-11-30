Проблемный дом в Пыть-Яхе попал под контроль СК РФ

Жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе страдают от антисанитарии – подвал их дома затоплен канализационными стоками. На проблему обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании и длительном нерасселении многоквартирного дома в 3-м микрорайоне города Пыть-Яха. Фундамент здания, 1982 года постройки, разрушается, кровля протекает, подвальные помещения затоплены нечистотами, из-за чего в жилых помещениях образовались сырость и неприятный запах, коммуникации изношены. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, переселение запланировано лишь на 2027 год. При этом мер к проведению ремонтных работ не принимается. Многочисленные обращения жильцов игнорируются», – сообщает информационный центр СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сургутяне вновь пожаловались Бастрыкину на дом с трещинами.