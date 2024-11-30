Проблемный дом в Пыть-Яхе попал под контроль СК РФ

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  107,7409   EUR  114,3149  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    848 0
  • ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

    ​Опрошенные читатели СИА-ПРЕСС поддержали запрет на работу мигрантов в такси и школах

    Сегодня в 16:25
    42 0
  • ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

    ​За год бизнесмены Югры направили профильному омбудсмену 450 обращений

    Сегодня в 15:44
    108 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=X3pch2FZp6LQIUU/JjatKVS8vlCpRgfd2Am+wDvcsAqdW1IKyaN26HJS0yHuwboXKYNG8s11qBJsix6qnuMZGUnftyh6t+V28VlSTGye7nNfv9NwOiMeH50Rv1FrxQjP"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​Дело под контролем Бастрыкина: аварийный дом в Пыть-Яхе затопило нечистотами

    ​Дело под контролем Бастрыкина: аварийный дом в Пыть-Яхе затопило нечистотами

    Сегодня в 15:21
    119 0
  • ​В Югре обсудили меры по повышению финансовой грамотности граждан

    ​В Югре обсудили меры по повышению финансовой грамотности граждан

    Сегодня в 15:17
    131 0
  • ​В Сургуте растет число брошенных автомобилей

    ​В Сургуте растет число брошенных автомобилей

    Сегодня в 13:41
    440 0
  • ​Около 4 000 светодиодных светильников установили в Сургуте

    ​Около 4 000 светодиодных светильников установили в Сургуте

    Сегодня в 12:31
    216 0
  • ​В России стартовали розничные продажи автомобилей Lada Aura

    ​В России стартовали розничные продажи автомобилей Lada Aura

    Сегодня в 11:44
    248 0
  • ​Климатический рекорд: ноябрь в Югре стал самым теплым за последние годы

    ​Климатический рекорд: ноябрь в Югре стал самым теплым за последние годы

    Сегодня в 10:36
    269 0
  • Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»

    Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»

    Сегодня в 09:43
    337 0
  • ​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана

    ​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана

    29 ноября в 22:56
    400 0
  • ​Журналисты и медиа-эксперты собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить профессиональные проблемы

    ​Журналисты и медиа-эксперты собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить профессиональные проблемы

    29 ноября в 22:16
    404 0
  • ​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат

    ​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат

    29 ноября в 18:08
    521 0
Больше новостей
Вас волнует подорожание бытовой техники?
Комментировать
0
Больше опросов

​Дело под контролем Бастрыкина: аварийный дом в Пыть-Яхе затопило нечистотами

Проблемный дом в Пыть-Яхе попал под контроль СК РФ

​Дело под контролем Бастрыкина: аварийный дом в Пыть-Яхе затопило нечистотами
Фото: СУ СКР по ХМАО

Жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе страдают от антисанитарии – подвал их дома затоплен канализационными стоками. На проблему обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании и длительном нерасселении многоквартирного дома в 3-м микрорайоне города Пыть-Яха. Фундамент здания, 1982 года постройки, разрушается, кровля протекает, подвальные помещения затоплены нечистотами, из-за чего в жилых помещениях образовались сырость и неприятный запах, коммуникации изношены. Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, переселение запланировано лишь на 2027 год. При этом мер к проведению ремонтных работ не принимается. Многочисленные обращения жильцов игнорируются», – сообщает информационный центр СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сургутяне вновь пожаловались Бастрыкину на дом с трещинами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732511400"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733116211"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "3e554a98941fd077c628bd2883e7389c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbLnPV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjdbLnPV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-25 10:10:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-02 10:10:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732511400"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733116211"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "3e554a98941fd077c628bd2883e7389c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbLnPV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjdbLnPV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-25 10:10:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-02 10:10:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#331 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732511400"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733116211"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=aIeP57wknu0I/c7mWxvpzhfSIJl+HxA9c0NE6jVgi9vyq0HwjKdXADaxlPpLrPTe+C9yaR3U8JnKFznoRHoObMAx6/cxOfes2K1Z7ejgQLECLkLqvsA2QjgQ0GVQZCdYVnBbKBFXobLVsFPW7oenHg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "3e554a98941fd077c628bd2883e7389c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdbLnPV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjdbLnPV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-25 10:10:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-02 10:10:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjdbLnPV реклама на siapress.ru
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjdbLnPV реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Алексей Кучин: «Сургут движется к ситуации, когда от высоток света белого видно не будет» 647
  2. ​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат 521
  3. Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО 515
  4. ​В Сургуте растет число брошенных автомобилей 441
  5. ​Журналисты и медиа-эксперты собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить профессиональные проблемы 404
  6. ​В Ханты-Мансийске собрались музейные работники из 27 городов России и Казахстана 400
  7. Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск» 337
  8. ​Климатический рекорд: ноябрь в Югре стал самым теплым за последние годы 269
  9. ​В России стартовали розничные продажи автомобилей Lada Aura 248
  10. ​Около 4 000 светодиодных светильников установили в Сургуте 216
  1. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 2689
  2. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 2658
  3. ​Какой была Наталья Пархомович? 1929
  4. ​В Сургуте выбрали место для строительства синагоги 1918
  5. «Общественное пространство в месте, где торгуют коврами и самсой»: в Сургуте решили оставить ТЦ «Югра-Молл» 1800
  6. ​В Сургуте готовы проекты для строительства двух новых развязок 1664
  7. ​В Сургуте продают полностью сгоревший коттедж 1643
  8. В Сургуте до конца года появятся 25 новых теплых остановок 1520
  9. ​В ХМАО ушла из жизни основатель частной клиники Наталья Пархомович 1448
  10. ​СМИ: экс-мэр Сургута Андрей Филатов рассматривает возможность уйти на СВО 1323
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8781
  2. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6710
  3. ​Полвека в нефтяной отрасли 5857
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 5005
  5. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3941
  6. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3928
  7. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3492
  8. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 3366
  9. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 2983
  10. В Сургуте откроется популярный магазин косметики 2948

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика