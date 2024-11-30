Синоптики рассказали причину аномально теплого ноября в Югре

Ноябрь 2024 года в Югре оказался самым теплым за последние несколько лет. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на протяжении всего месяца была значительно выше климатической нормы.

Причиной аномально теплой погоды стало регулярное проникновение в регион атлантических воздушных потоков, которые приносят с собой тепло и высокую влажность, сообщает «Вестник».

«Сейчас третья декада ноября – мы наблюдаем, что температура в этот период на 10-12 градусов выше нормы среднемесячных значений. В целом, ноябрь у нас теплый – температура на 3-7 градусов выше нормы. Это высокая аномалия», – отмечают эксперты.

Например, ранее синоптики передавали, что погода с 15 по 20 ноября будет теплее нормы на четыре-семь градусов.