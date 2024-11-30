Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за смертельного ДТП в ХМАО

Накануне вечером, 29 ноября, на 40 километре автодороги «Стрежевой – Нижневартовск» произошло столкновение четырех автомобилей. В ДТП от полученных травм погиб водитель «ВАЗа», еще один человек получил травмы.

«По предварительным данным, на правой стороне дороги по направлению из Нижневартовска в сторону Стрежевого на обочине стоял грузовой автомобиль «Ман». В этом же направлении двигался «ВАЗ 2106», увидев впереди знак аварийной остановки, водитель отечественного автомобиля стал снижать скорость. Следом за «шестеркой» двигался автомобиль «Рено Дастер», водитель которого, предварительно, не выдержал дистанцию, в результате допустил столкновение с «ВАЗом». – сообщает телеграм-канал «Полиция Югры». – От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся навстречу грузовым автомобилем «МАН». От полученных травм водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель иномарки получил травмы».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.