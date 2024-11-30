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  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
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  • ​Климатический рекорд: ноябрь в Югре стал самым теплым за последние годы

    ​Климатический рекорд: ноябрь в Югре стал самым теплым за последние годы

    Сегодня в 10:36
    121 0
  • Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»

    Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»

    Сегодня в 09:43
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Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за смертельного ДТП в ХМАО

Водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП на трассе «Стрежевой – Нижневартовск»
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером, 29 ноября, на 40 километре автодороги «Стрежевой – Нижневартовск» произошло столкновение четырех автомобилей. В ДТП от полученных травм погиб водитель «ВАЗа», еще один человек получил травмы.

«По предварительным данным, на правой стороне дороги по направлению из Нижневартовска в сторону Стрежевого на обочине стоял грузовой автомобиль «Ман». В этом же направлении двигался «ВАЗ 2106», увидев впереди знак аварийной остановки, водитель отечественного автомобиля стал снижать скорость. Следом за «шестеркой» двигался автомобиль «Рено Дастер», водитель которого, предварительно, не выдержал дистанцию, в результате допустил столкновение с «ВАЗом». – сообщает телеграм-канал «Полиция Югры». – От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двигающимся навстречу грузовым автомобилем «МАН». От полученных травм водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель иномарки получил травмы».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 194, комментариев: 0
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