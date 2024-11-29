Завершился 18-й форум «Информационный мир Югры»

В Ханты-Мансийске в 18-й раз прошел форум «Информационный мир Югры», который собрал сотрудников телевидения, радио, печатных и интернет-СМИ из 22 муниципалитетов округа. В этом году основная тема мероприятия — «Тренды и компетенции в медиасфере», а его лозунг — «Мы пишем историю». Форум стал площадкой для обсуждения современных вызовов и тенденций в информационной отрасли, укрепления профессиональных связей и обучения.

Организаторами форума выступили департамент внутренней политики Югры и медиахолдинг «Югра». Участие приняли эксперты федерального и регионального уровня, включая представителей АНО «Диалог», ТАСС, ВЦИОМ, «Мастерской новых медиа» и других профессиональных организаций. Спикеры обсуждали медиадипломатию, подготовку новых кадров и адаптацию к современным информационным вызовам.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил на экспертной сессии для руководителей СМИ, блогеров и администраторов пабликов, посвященной теме «Тренды и компетенции в медиа». Модератором выступила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец. Обращаясь к участникам сессии, губернатор отметил: «Представители медиасообщества готовы делиться опытом друг с другом, учиться. Сегодня есть запросы на открытость власти, достоверность информации, ответить на которые мы сможем только во взаимодействии со средствами массовой коммуникации». Руслан Кухарук также подчеркнул важность взаимодействия с медиа для решения актуальных проблем: «Достоверность источников — основа доверия людей. С вашей помощью в ходе рабочих поездок в муниципальные образования формировалась программа посещения объектов, встреч с жителями, а затем принятые решения транслировались на все муниципалитеты».

В рамках форума обсуждались темы медиадипломатии и создания международного контента. Главный редактор телеканала «Мегаполис» из Нижневартовска Ренат Каримов поделился опытом совместной работы с французской журналисткой: «Совместно с французской журналисткой, которая с 2016 года работает в Донецке, мы создаем контент, который востребован в Югре, в исторических регионах, Европе». Эксперт «Мастерской новых медиа» Анна-Ева Андерсен акцентировала внимание на необходимости преодоления информационной блокады: «В Европе большой спрос на информацию о происходящем в России. Мы должны прорвать существующую информационную блокаду в западных СМИ».

Руслан Кухарук согласился с эффективностью медиадипломатии, отметив: «Представители культуры, искусства, журналисты успешно преодолевают те барьеры, которые устанавливают политики».

Обсуждались также вопросы кадрового обеспечения медиасферы. Начальник управления общественных связей администрации Мегиона Ольга Луткова рассказала о создании школьного медиасообщества: «Решая задачу кадрового обеспечения, мы создали школьное медиасообщество. Провели уже два форума, в том числе с участием школьников из Стрежевого Томской области. Как результат — аудитория увеличилась в пять раз». Руководитель направления «Журналистика» Югорского государственного университета Илья Тарасов отметил: «Журналисты преподают у нас отдельные курсы, ведут мастер-классы для студентов. Более 73 % наших выпускников работают в СМИ Югры и других регионов».

Особое внимание уделили работе с новым поколением журналистов, так называемых зумеров. Участница форума Юлия Сурова поделилась своим взглядом: «Мы сегодня говорили о поколении зумеров, то есть это молодые, в перспективе будущие работники в том числе и медиасферы. И хотелось бы понять, на какой кобыле к ним подъезжать, потому что те законы, которые были, когда мы были начинающими журналистами, они сейчас для них не действуют».

Важной частью форума стали тренинги по работе с нейросетями и изучение современных технологий. Участники обсудили вопросы маркетинга, SMM и психологические аспекты журналистской работы. В заключение мероприятия Руслан Кухарук подчеркнул значение сотрудничества между властью и СМИ: «Благодаря медиа удается понять запросы жителей, увидеть проблемы, которые волнуют людей».