В ХМАО сгорела автозаправка

Накануне, 28 ноября, рядом с Пыть-Яхом на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошел пожар на автозаправочной станции, сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

«В 18:52 поступило сообщение о пожаре на автозаправочной станции на 695 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» недалеко от города Пыть-Ях. Первые подразделения прибыли в 19:06. На момент прибытия происходило горение стены здания и автомобиля. В 19:30 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на общей площади 100 квадратных метров», – рассказали в источнике.

По предварительным данным, возгорание началось с полуприцепа, затем произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом. В результате повреждены административное здание, полуприцеп и легковой автомобиль.