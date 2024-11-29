В ХМАО завершили масштабный ремонт моста на трассе Лангепас – Покачи

В Югре завершили ремонт моста через реку Аган на трассе Лангепас – Покачи, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Работы начались в мае прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мост длиной более 381 метра стал самым протяженным объектом, отремонтированным в регионе в этом году.

«Для обеспечения безопасности движения подрядчик заменил перильные и барьерные ограждения, провел антикоррозийнное покрытие и покраску всех металлических элементов, покрасил железобетонные опоры моста. Также специалисты заменили деформационные швы и фасадные водоотводные лотки, применив современные композитные аналоги», – передают в источнике.

Кроме того, для пешеходов установили новые лестничные спуски и водоотводные сооружения, а для удобства судоходства на мосту поставили светодиодную навигационную сигнализацию, обеспечивающую видимость в любое время суток и при любой погоде.