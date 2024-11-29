Суд пересмотрит дело скандального экс-мэра из Барсово

Уголовное дело бывшего главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова, обвиняемого в халатности, пересмотрят. Апелляционный суд отменил постановление первой инстанции о прекращении дела, поддержав позицию прокуратуры, которая настаивала на возобновлении разбирательства.

«Органом предварительного расследования бывший глава органа местного самоуправления обвинялся в том, что не принял надлежащих мер по признанию многоквартирного дома по ул. Апрельской в г.п. Барсово аварийным и его расселению. Учитывая опасное техническое состояние дома, он допустил реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в указанном доме», − сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Напоминаем, летом 2024 года суд первой инстанции прекратил дело, признав экс-главу непричастным к преступлению. Однако прокуратура оспорила это решение.

«Суд первой инстанции прекратил уголовное дело за непричастностью к совершению преступления. Государственный обвинитель не согласился с вынесенным судебным решением и внес апелляционное представление. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и отменил незаконное постановление», − говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение в ином составе суда.