Губернатор Югры анонсировал прямую линию с жителями региона

В следующий четверг, 5 декабря в 16:00, губернатор Югры Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей региона на прямой линии. Трансляция будет идти на странице главы в соцсетях, а также в эфире телеканалов «Югра», «Россия 24. Югория».

«Это будет наша первая встреча в таком формате. Пишите ваши вопросы, обращения, пожелания, какие темы обязательно должны прозвучать. Специалисты окружных департаментов и органов местного самоуправления приступят к работе с ними до начала эфира», − подчеркнул Кухарук.

Сообщения и вопросы на прямую линию вы можете направить удобным для вас способом:

через чат-бот в «Телеграм»

через бесплатный номер телефона специальной горячей линии 8-800-350-00-86

через портал admhmao.ru/lk/add/send/

Стоит отметить, что ответы на вопросы граждан в эфире для Руслана Кухарука не в новинку – он уже проводил «прямые линии», будучи главой Тюмени, причем делал это не раз в год, а чаще. Последнее подобное мероприятие прошло почти год назад, 8 декабря 2023, и продлилось более двух часов, а до этого Руслан Кухарук общался с тюменцами в подобном формате накануне Дня города, 26 июля 2023 года.