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  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    980 0
  • ​В Тюменской области число школьников вырастет на 12 тысяч за пять лет

    ​В Тюменской области число школьников вырастет на 12 тысяч за пять лет

    Сегодня в 10:18
    62 0
  • ​Тюменская область представила инвестиционный и экономический потенциал в Санкт-Петербурге

    ​Тюменская область представила инвестиционный и экономический потенциал в Санкт-Петербурге

    Сегодня в 09:14
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​Акцент на социальные проекты: в Югре утвердили бюджет на 2025-2027 годы

В Югре приняли трехлетний бюджет

​Акцент на социальные проекты: в Югре утвердили бюджет на 2025-2027 годы
Фото: Руслан Кухарук

Депутаты окружной Думы приняли бюджет Югры на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Документ ориентирован на запросы и инициативы жителей региона, которые поступали на выездных рабочих совещаниях, а также транслировались через депутатов. Существенная часть финансирования будет направлена на поддержку муниципальных проектов, сообщил в соцсетях губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Бюджет остается социально ориентированным – 68% средств предусмотрено на развитие человеческого капитала, поддержку семей с детьми, помощь участникам СВО и их близким. Особое внимание уделено реализации национальных проектов, среди которых «Инфраструктура для жизни» с финансированием в размере 88,1 млрд рублей и проект «Семья», на который выделено 85,5 млрд рублей.

Бюджет также ориентирован на развитие региона. В ближайшие три года в Югре запланировано строительство и реконструкция 109 объектов, из которых 84 – в социальной сфере. В том числе предусмотрены 46 объектов образования, 19 – здравоохранения, 5 – культуры, 14 – физической культуры и спорта. Кроме того, будет построено 23 объекта жилищно-коммунального комплекса, а также учреждения пожарной и экологической безопасности.

На дорожное строительство и ремонт выделено 100,9 млрд рублей. В 2025 году планируется отремонтировать 180 км дорог, построить и реконструировать 73 км дорожного покрытия. До 2028 года в регионе будет благоустроено 205 общественных территорий, утверждает глава.

Особое внимание уделено жилищным вопросам. На новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья заложено 31 млрд рублей. Эта мера призвана улучшить условия проживания тысяч югорчан.


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29 ноября в 10:47, просмотров: 686, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
29 ноября в 12:04
Судя по всему команда Губернатора Югры Руслана Кухарука резкого поворота в расходовании бюджетных средств Югры Руслан на предстоящее трехлетие не предусматривает. Бюджет развития промышленности для трудовой занятости жителей высотных МКЖД муравейников не предусмотрен. Мало привлекается инвестиций для реализации окружных проектов. Так университетский кампус в Сургуте стоимостью 12 млр рублей будет строится за счёт окружного бюджета, то есть на наши с вами деньги, господа налогоплательщики. Внешних инвесторов не нашлось. В Тюмени же кампус за 32 млр рублей будет строится с привлечением денежек инвестора господина Евтушенко. Строительство второго моста через Обь тоже ведётся за счёт бюджета. Более того, сроки сдачи моста сдвигается, в лучшем случае, на конец 2025 года. Возникла проблема с выноской двух высоковольтных опор 110 киловольт, принадлежащих «Россетям». Никогда такого не было и вот опять. Словом бюджет будет социальный как и в прежние десятилетия. Промышленного рывка или развития объектов культуры, архитектуры и спорта ожидать в ближайшие годы не следует. Социальный бюджет это ведь, грубо говоря, «бюджет проедания», который может стать тормозом развития Югры, как перспективного инвестиционно-привлекательного региона.

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