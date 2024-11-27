В Югре внесут изменения в госпрограммы о коренных народах Севера

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа под председательством губернатора Руслана Кухарука были внесены изменения в региональные государственные программы: «Государственная национальная политика и профилактика экстремизма», «Развитие гражданского общества» и «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Эти изменения связаны с корректировкой финансового обеспечения программ и приведением их в соответствие с законом о бюджете Югры на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов уточнил, что одной из ключевых программ, подвергшихся изменениям, стала программа, направленная на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера. Решение о внесении изменений было принято после летних рабочих поездок губернатора по муниципалитетам, где представители коренных народов обратили внимание на недостаточную адресность предусмотренных мер поддержки.

«Планируем в ближайшее время актуализировать перечень мер поддержки представителей коренных народов Севера. Важно, что авторами изменений стали сами коренные жители, принявшие участие в экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера», – написал Руслан Кухарук в своем аккаунте в социальных сетях.

Как отметил Яков Самохвалов, итоговая сессия с участием коренных жителей региона состоялась в Ханты-Мансийске. В ходе обсуждения был сформирован перечень всех существующих мер поддержки, которые затем были оценены на предмет их востребованности и эффективности.

«Ряд мер поддержки будет подвергнут существенному пересмотру вместе с соисполнителями госпрограммы. От избыточных требований предложено отказаться. Подробно эту информацию сейчас прорабатываем с юристами», – подчеркнул Самохвалов.

Изменения в программах направлены на повышение их эффективности, усиление адресности мер поддержки и устранение избыточной бюрократии. Они призваны обеспечить более справедливое распределение ресурсов и усилить поддержку коренных народов региона, а также способствовать развитию гражданского общества и укреплению национальной политики.