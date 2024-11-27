Руслан Кухарук встретился с участниками проекта «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0»

В Ханты-Мансийске с 26 по 29 ноября проходит региональный этап проекта «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0». Уникальная образовательная программа, организованная региональным отделением движения «Движение Первых» и Департаментом государственной гражданской службы Югры, направлена на развитие лидерских качеств и подготовку молодого поколения к участию в управлении региона.

Участниками проекта в 2024 году стали более 300 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, прошедших строгий отбор на муниципальном этапе. На региональном уровне собрались лучшие представители из всех муниципалитетов автономного округа.

Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с финалистами проекта, поздравил их с успешным прохождением отбора и отметил значимость инициативы: «Проект ориентирован на формирование завтрашнего дня. Вы уже сегодня вносите серьезный вклад в развитие своей школы. Ждем от вас техническое задание, каким вы хотите видеть завтрашний день своего муниципалитета, региона, страны. Участвуя в этой программе, вы обрели ценное общение друг с другом, а это ключ к успешной работе в команде».

На региональном этапе участники проходят образовательный блок, включающий изучение методик решения сложных управленческих задач и социально значимых кейсов. Практическая часть предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Югры, мастер-классы по критическому мышлению, тайм-менеджменту и эмоциональному интеллекту, а также встречи с наставниками и выпускниками старшей программы «Лидеры изменений Югры».

Итоговым событием станет защита проектов, где участники представят решения актуальных задач регионального уровня. Победители получат возможность пройти стажировку в исполнительных органах власти автономного округа, что станет первым шагом в их профессиональной карьере.

Во время встречи участники задали Руслану Кухаруку вопросы о его профессиональном пути, управленческих приоритетах, алгоритмах принятия решений и секретах тайм-менеджмента. Губернатор поделился опытом работы в муниципальных и региональных органах власти, подчеркнув важность стратегического планирования: «Формировать планы, по которым будет развиваться город, – увлекательный, но очень ответственный труд. Мне интересны истории людей, которые добились успеха, – тех, кто осваивал Русский Север, кто в сложные времена становился военачальниками, добивался побед и создавал будущее».

Руслан Кухарук также отметил значение наставничества и команды: «Если ты стремишься к созиданию, вокруг тебя появляются люди, готовые помочь, стать частью твоей команды. Это и есть путь к достижению результатов, которых даже не ожидал. Благодарен своим родителям, учителям, коллегам, на которых равнялся».

Проект «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0» является младшим аналогом программы для взрослых руководителей, реализуемой в регионе с 2021 года. Главная цель обеих инициатив – формирование команды лидеров, способных работать на благо региона, создавать инновационные проекты и вносить вклад в социально-экономическое развитие Югры. «Современный вектор развития региона – работа на результат, которого ждут люди», – отметил губернатор, обращаясь к участникам проекта.