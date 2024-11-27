Средняя зарплата психолога в ХМАО составляет 47 500 рублей

В ХМАО на одну вакансию психолога приходится почти 100 резюме. С начала года в регионе было открыто всего 37 вакансий для специалистов этой сферы. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работу hh.ru.

«Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (4,0-7,9 резюме на вакансию). В ХМАО это соотношение – 99,5 резюме на вакансию», – передают в источнике.

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями в ХМАО, составляет 47 500 рублей. Для сравнения, самые высокие доходы психологов зафиксированы в Москве – 75 300 рублей, а также в Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе, где специалисты могут рассчитывать на 70 000 рублей.