В Ханты-Мансийске стартовал XVIII форум «Информационный мир Югры»

В Ханты-Мансийске открылся XVIII форум «Информационный мир Югры», ставший ключевой площадкой для обсуждения трендов и компетенций в региональной медиасфере. Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая на экспертной сессии с участием руководителей, главных редакторов окружных и муниципальных СМИ, а также администраторов госпабликов, подчеркнул значимость медиаресурсов как канала обратной связи с жителями.

«Сегодня средства массовой информации являются каналом коммуникации и обратной связи с жителями округа. Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы югорчане воспринимали площадки медиа как прямой канал связи с органами власти. В синергии и готовности идти вместе и сообща – перспектива нашего совместного взаимодействия», – отметил Руслан Кухарук.

Основной темой форума стали «Тренды и компетенции в медиа». Участники сессии рассмотрели проекты и предложения экспертов, обсуждали подготовку профессиональных кадров и стимулы для творческих команд. По словам губернатора, все озвученные инициативы будут фиксироваться и отрабатываться адресно.

Особую благодарность глава региона выразил модератору экспертной сессии – заместителю генерального директора АНО «Диалог Регионы», основателю «Мастерской новых медиа» Юлии Аблец, а также всем участникам за конструктивный диалог. Было достигнуто соглашение о следующей встрече с медиасообществом для продолжения совместной работы.

Форум «Информационный мир Югры» традиционно объединяет представителей региональных медиа и экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли. Мероприятие продолжает оставаться значимой площадкой для укрепления взаимодействия между властью и обществом через медиасреду.