В ХМАО врачи объединили усилия, чтобы вернуть пациента к полноценной жизни

В Когалымской городской больнице провели сложную нейрохирургическую операцию, которая спасла жизнь молодому человеку в крайне тяжелом состоянии. Пациента Никиту доставили в приемное отделение, когда он находился в коме неясной этиологии. Его состояние вызывало серьезные опасения: наблюдались анизокория (разные размеры зрачков), отсутствие реакции на левой стороне тела и признаки отека головного мозга на компьютерной томографии.

«Когда мы увидели результаты КТ, стало ясно, что без экстренного вмешательства не обойтись. Субдуральная гематома угрожала жизни пациента», – передают слова врача-нейрохирурга Мовсура Исхабова в Депздраве Югры.

По словам специалиста, снимки показали субдуральную гематому и смещение структур мозга до 15 мм, что требовало экстренного вмешательства. Было принято решение провести декомпрессивную трепанацию черепа и удалить гематому, чтобы спасти жизнь пациента.

Команда врачей под руководством нейрохирурга Мовсура Исхабова и травматолога Василия Васильева успешно провела операцию. В послеоперационном периоде Никита находился в реанимации, и уже на третий день начал дышать самостоятельно и шевелить пальцами. Однако у пациента наблюдались проблемы с глотанием, что потребовало дальнейшей реабилитации.

Специалисты больницы, включая реаниматологов и неврологов, продолжили работу с пациентом, и спустя полтора месяца он смог глотать самостоятельно и начал передвигаться при помощи ходунков. Никита был выписан в удовлетворительном состоянии и больше не нуждался в стационарном лечении.